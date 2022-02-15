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16:30, 15 февраля 2022 года В Орле собрали нужную сумму для двух юных орловчанок Подведены итоги традиционной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды».





В Орле подвели итоги 18-й благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». В этот раз помощь была нужна двум девочкам с особенностями развития – Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой. Жителей области просили собрать 130 тыс. рублей, но орловцы собрали в два раза больше – 273,5 тыс. рублей.



Итого на Бобат-терапию для Надежды Колосовой вместо 80 тыс. рублей перевели 140 тыс. рублей, а на прехирургический ЭЭГ-мониторинг для Виолетты Абдурашитовой – более 130 тыс. рублей вместо заявленных 50 тыс. рублей. Об этом сообщает мэрия Орла.





Артём Ежаков





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