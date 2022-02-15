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15:47, 15 февраля 2022 года В Орле почтили память воинов-интернационалистов 15 февраля отмечается 33 годовщина окончания Афганской войны.





Сегодня, 15 февраля, в годовщину окончания Афганской войны, состоялся митинг в сквере у памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов. Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, участвовавших в различных военных конфликтах.



Среди участников военных конфликтов – около 8 тысяч жителей Орловской области. Около 200 из них погибли. Многие награждены боевыми орденами и медалями. Среди них есть Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации. Многие наши земляки награждены орденами и медалями иностранных государств в награду за самоотверженную службу.





Орловское Информбюро





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