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7:40, 16 февраля 2022 года Сегодня орловский хоккеист Александр Никишин продолжит борьбу за медали Олимпиады Сборная России сыграет в ¼ финала с командой Дании.





Сегодня сборная России продолжит выступление на Олимпийских играх. В 9:00 наша команда выйдет на лёд против команды Дании. В составе сборной страны играет защитник Александр Никишин. Напомним, из группы национальная команда вышла с первого места. На счету россиян две победы и одно поражение в овертайме.





Артём Ежаков





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