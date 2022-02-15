В Орловской области вырос внешнеторговый оборот

В регионе подвели годовые итоги работы в этом направлении.

В прошлом году в Орловской области по сравнению с позапрошлым на 45% увеличился внешнеторговый оборот. Он составил около $815 млн. Соответственно, увеличились экспорт и импорт – на 44,8% и 45% соответственно.



Орловщина продала за рубеж товаров на $418,5 млн и приобрела у заграничных партнеров продукции на $396,2 млн. Экспорт в регионе незначительно преобладает над импортом.

