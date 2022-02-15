В Орловской области вырос внешнеторговый оборот

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17:45, 15 февраля 2022 года
В Орловской области вырос внешнеторговый оборотВ регионе подвели годовые итоги работы в этом направлении.
В прошлом году в Орловской области по сравнению с позапрошлым на 45% увеличился внешнеторговый оборот. Он составил около $815 млн. Соответственно, увеличились экспорт и импорт – на 44,8% и 45% соответственно.
Орловщина продала за рубеж товаров на $418,5 млн и приобрела у заграничных партнеров продукции на $396,2 млн. Экспорт в регионе незначительно преобладает над импортом.
В торговле Орловская область взаимодействует с 86 странами. Наиболее активно приобретаются региональные продовольственные товары и сырье, машиностроительные изделия, металлы, товары химической промышленности, – заявили
в областном правительстве.
Артём Ежаков