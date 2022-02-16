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6:46, 16 февраля 2022 года На развитие орловского животноводства заложено свыше 640 миллионов рублей Финансирование предусмотрено на 2022 год.





В Орловской области продолжится финансовая подпитка животноводства. В 2022 году на это выделят 640 миллионов рублей. Основной объем средств – чуть больше 217 миллионов – направят на поддержку племенного животноводства.

Остаток финансирования распределят между поддержкой молочного и мясного скотоводства, фондами грантов и страховок, а также некоторыми другими направлениями, – заявили в областном правительстве.





Артём Ежаков





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