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18:54, 15 февраля 2022 года Жителей Орловской области призывают отчитаться о доходах Декларационная кампания продлится до 4 мая включительно.





В Орловской области стартовала декларационная кампания. До 4 мая включительно орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Отослать форму 3-НДФЛ необходимо ИП, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, а также физлицам, получившим подотчётные доходы. За нарушение сроков подачи декларации налогоплательщикам грозит штраф.

Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.

Уплатить НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2021 года.





Артём Ежаков





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