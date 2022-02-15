вторник 15.02.2022 19:39:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:54, 15 февраля 2022 года

Жителей Орловской области призывают отчитаться о доходах

Декларационная кампания продлится до 4 мая включительно.


В Орловской области стартовала декларационная кампания. До 4 мая включительно орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.
Отослать форму 3-НДФЛ необходимо ИП, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, а также физлицам, получившим подотчётные доходы. За нарушение сроков подачи декларации налогоплательщикам грозит штраф. 
 
Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года. 
 
Уплатить НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2021 года.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.