Ремонт сгоревшей кровли общежития в Мценске подходит к завершению

На восстановление было выделено около 15 миллионов из Фонда капремонта и резервного фонда области.

Ремонт сгоревшей кровли общежития в Мценске подходит к завершению. Напомним, пожар произошёл в ночь с 7 на 8 октября 2021 года. Тогда два здания лишились кровель.

Как сообщила заместитель директора компании-подрядчика Светлана Климова, на кровле дома №21 уже идёт укладка металла. Договор на ремонт крыши в доме №21 А был заключен позже, соответственно и деньги из резервного фонда пришли позже. Но, как отметила Климова, там уже завершается установка обрешётки. По словам подрядчика, срок готовности – три недели.