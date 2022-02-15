вторник 15.02.2022 19:40:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:20, 15 февраля 2022 года

В Орловской области утверждены доходные нормативы личных подсобных хозяйств

Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.


В Орловской области утверждены нормативы чистого дохода от продажи полученных в личном подсобном хозяйстве товаров на 2022 год. Это сделано для учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи, – сообщает региональный информационный портал.
 
Утверждены следующие нормативы чистого дохода в год: крупный рогатый скот (мясо), 1 голова – 14 369 рублей; коровы (молоко), 1 голова – 55 596 рублей; свиньи (мясо), 1 голова – 7 448 рублей; овцы (мясо), 1 голова – 5 612 рублей; козы (молоко), 1 голова – 5 173 рубля; кролики (мясо), 2 головы – 3 098 рублей; птица (мясо, яйца), 10 голов – 2 028 рублей; пчелосемьи (1 семья) – 4 580 рублей; земельный участок (0,01 гектара) – 286 рублей.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.