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19:20, 15 февраля 2022 года В Орловской области утверждены доходные нормативы личных подсобных хозяйств Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.







В Орловской области утверждены нормативы чистого дохода от продажи полученных в личном подсобном хозяйстве товаров на 2022 год. Это сделано для учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи, – сообщает региональный информационный портал. Утверждены следующие нормативы чистого дохода в год: крупный рогатый скот (мясо), 1 голова – 14 369 рублей; коровы (молоко), 1 голова – 55 596 рублей; свиньи (мясо), 1 голова – 7 448 рублей; овцы (мясо), 1 голова – 5 612 рублей; козы (молоко), 1 голова – 5 173 рубля; кролики (мясо), 2 головы – 3 098 рублей; птица (мясо, яйца), 10 голов – 2 028 рублей; пчелосемьи (1 семья) – 4 580 рублей; земельный участок (0,01 гектара) – 286 рублей.





Артём Ежаков





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