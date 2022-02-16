В Мценске банк не смог отсудить у клиентки 91 тыс. рублей из-за потерянного договора

Тяжба прошла две инстанции, и каждая встала на сторону ответчицы.

Мценский районный суд, а позднее и Орловский областной суд, отказали в удовлетворении иска конкурсного управляющего банкротящегося банка. Претензия касалась возврата клиенткой 91 тыс. рублей по пятилетнему кредитному договору под 24% годовых. Изначально заём составлял 47,5 тысяч, но позднее накопились задолженности.



В судах истец не смог предоставить кредитный договор и посчитал, что для доказательства факта выдачи займа хватит выписки по счёту клиентки. Ответчица какое-либо соглашение с банком отрицала.



Инстанции постановили, что несоблюдение письменной формы кредитного договора влечёт его недействительность, и такое соглашение считается ничтожным. Выписки по счёту оказалось для судей недостаточно.