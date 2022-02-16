Орловца крупно оштрафовали за приспущенную маску

Нарушение оказалось для мужчины повторным.

Орловский районный суд на 20 тысяч рублей оштрафовал мужчину за приспущенную медицинскую маску. Нарушение оказалось для мужчины повторным. Тогда суд постановил его выплатить тысячу рублей. Повторный эпизод произошёл в Знаменской школе.



В суде мужчина вину не признал. Маска, как он заявлял в своё оправдание, закрывала рот. Однако открытый нос, по мнению судьи, создавал опасность распространения COVID-19, а значит, виновность ответчика доказана.