«Орёлводоканал» вернул очный формат приёма посетителей

Ранее личное посещение предприятия было приостановлено из-за стремительного распространения COVID-19.

«Орёлводоканал» возобновил очный приём посетителей, приостановленный ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки, – заявили в мэрии Орла. Центральный офис предприятия работает по будням с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).



Абонентский отдел доступен в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 17:00, во вторник и четверг: с 8:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется. Приём осуществляется в порядке электронной очереди.



Аварийно-диспетчерская служба продолжает работу в круглосуточном режиме. Телефон: (4862) 44-36-18.



Фото пресс-службы мерии Орла