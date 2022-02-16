«Орёлводоканал» вернул очный формат приёма посетителей

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9:45, 16 февраля 2022 года
«Орёлводоканал» вернул очный формат приёма посетителейРанее личное посещение предприятия было приостановлено из-за стремительного распространения COVID-19.
«Орёлводоканал» возобновил очный приём посетителей, приостановленный ранее из-за неблагоприятной эпидобстановки, – заявили в мэрии Орла. Центральный офис предприятия работает по будням с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Абонентский отдел доступен в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 17:00, во вторник и четверг: с 8:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется. Приём осуществляется в порядке электронной очереди.
Аварийно-диспетчерская служба продолжает работу в круглосуточном режиме. Телефон: (4862) 44-36-18.
Фото пресс-службы мерии Орла
Артём Ежаков