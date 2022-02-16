Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Как обезвредить бездомных собак? И как наказать тех, кто выгоняет из дома четвероногих? В проблеме разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





- Орловщина вспомнила погибших воинов-интернационалистов. Наш регион потерял 200 человек, участвовавших в различных военных конфликтах.





- Обращение к Богу - через сурдопереводчика. В Богоявленском храме Орла работает центр инвалидов по слуху.





- В Орле к реальным срокам приговорены экс-глава регионального фонда капремонта и его подельники.





- Сегодня - Международный день детей, больных онкологией. В нашей области с болезнью сражаются 127 маленьких пациентов НКМЦ им. Круглой.