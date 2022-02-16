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10:00, 16 февраля 2022 года Андрей Клычков провел рабочую встречу с главой Минстроя РФ На заседании обсуждались важные для Орловской области проекты – «Титаник», возведение жилья и обновление инфраструктуры.





Губернатор Орловской области накануне провел рабочую встречу с Министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, – заявили в региональном правительстве. На заседании обсудили завершение возведения «Титаника», а также выполнение программ «Жилье и городская среда», «Чистая вода», «Стимул».



Проект многопрофильного медцентра ООКБ по-прежнему остается на контроле Минстроя. В еженедельном режиме обсуждаются возникающие замечания и вопросы по знаменитому орловскому долгострою. Напомним, что датой окончания строительства «Титаника» ранее называли 2024 год.



В рамках программы «Стимул» в этом году предусмотрено строительство очистных сооружений микрорайона «Московский» в Орле, а также возведение канализационного коллектора в микрорайоне «Болховский» и техническое присоединение в микрорайоне «Зареченский».



Также стороны подвели годовые итоги жилищного строительства в Орловской области. В 2021-м году в строй было введено 308,3 тыс. кв. метров жилья, что на 3% больше плана. Из аварийных домов удалось расселить несколько сотен человек.

«По всем вопросам, которые удалось обсудить, достигнута договорённость о дополнительной проработке и помощи со стороны Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации», – подвел итоги встречи Андрей Клычков. Фото пресс-службы Министерства строительства и ЖКХ РФ





Артём Ежаков





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