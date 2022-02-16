Орловская область вложит свыше 11 миллионов рублей в обновление медучреждений

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10:30, 16 февраля 2022 года
Орловская область вложит свыше 11 миллионов рублей в обновление медучрежденийУтверждены размеры дополнительных бюджетных ассигнований.
В Орловской области дополнительно выделят свыше 11 миллионов рублей для обновления нескольких бюджетных медучреждений региона, – пишут «Телеграммы из Орла». Средства распределят таким образом:
• Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в БУЗ ОО «Родильный дом»;
• Капремонт помещений компьютерной томографии в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой»;
• Капремонт фасада БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1»;
• Разработка ПСД на подготовку помещения для монтажа медоборудования БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3»;
• Капремонт фасада БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»;
• Разработка ПСД на капремонт помещения в здании БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»;
• Капремонт фельдшерско-акушерских пунктов.
Артём Ежаков