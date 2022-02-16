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10:30, 16 февраля 2022 года Орловская область вложит свыше 11 миллионов рублей в обновление медучреждений Утверждены размеры дополнительных бюджетных ассигнований.





В Орловской области дополнительно выделят свыше 11 миллионов рублей для обновления нескольких бюджетных медучреждений региона, – пишут «Телеграммы из Орла». Средства распределят таким образом:



• Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в БУЗ ОО «Родильный дом»;



• Капремонт помещений компьютерной томографии в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой»;



• Капремонт фасада БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1»;



• Разработка ПСД на подготовку помещения для монтажа медоборудования БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3»;



• Капремонт фасада БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»;



• Разработка ПСД на капремонт помещения в здании БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»;



• Капремонт фельдшерско-акушерских пунктов.





Артём Ежаков





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