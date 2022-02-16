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11:10, 16 февраля 2022 года

Орловские пожарные спасли троих мужчин из загоревшейся квартиры

К сожалению, минувшие сутки не обошлись без гибели людей в огне. Смертельное ЧП произошло в Ливенском районе.


Накануне вечером в селе Свободная Дубрава Ливенского района загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено пламенем, грозящим распространиться дальше. Внутри сотрудники МЧС обнаружили тело 40-летней женщины. Огонь полностью уничтожил дом изнутри.

Еще одна трагедия едва не произошла через несколько часов на улице Дмитрия Блынского в Орле. Сегодня в час ночи там загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. Из очага ЧП были спасены трое мужчин, их передали медикам. Также пришлось эвакуировать четверых жильцов верхних этажей.
Причины обоих пожаров, а также степень ущерба, предстоит выяснить специалистам.

За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 6 раз, из них четыре пришлись на пожары.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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