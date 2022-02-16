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11:35, 16 февраля 2022 года Орловец Александр Никишин продолжает борьбу за Олимпийские медали Хоккейная сборная России сегодня обыграла команду Дании в четвертьфинале со счетом 3:1.





Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Дании в четвертьфинале со счетом 3:1. Орловец Александр Никишин снова отыграл матч в первой пятерке. Полуфинал с участием нашей команды состоится 18-го февраля. Соперник определится в результате дополнительной жеребьёвки. В другом матче четвертьфинала сборная Словакии обыграла команду США.





Анастасия Дорохова





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