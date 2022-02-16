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12:00, 16 февраля 2022 года

В Орловской области идет поиск подрядчика строительства нового корпуса ливенской школы

Стоимость соглашения превышает четверть миллиарда рублей.


В Орловской области идет поиск подрядчика строительства дополнительного корпуса школы № 2 в Ливнах. Данные о торгах опубликованы на портале Госзакупок. Из документов следует, что срок возведения объекта – с 1 апреля 2022 года до 1 августа 2023 года. Пристройка рассчитана на 450 детей.

Как заявил вчера на заседании комитета облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму орловского облсовета глава регионального департамента образования Алексей Карлов, из федерального центра для проведения работ направлены 199,1 млн рублей. Слова чиновника приводит сетевое издание «Уездный город. Ливны». Ввод корпуса в строй позволит перевести всех здешних учеников – а их в школе № 2 сейчас свыше тысячи – на обучение в одну смену.

Также Карлов заявил, что сейчас в программе капремонта находятся 10 школ региона. В этом и следующем годах планируется провести работы в Дросковской начальной школе Покровского района, Селезнёвской средней школе Новосильского района и Краснооктябрьской основной общеобразовательной школе Мценского района».


Артём Ежаков


 
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