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15:45, 16 февраля 2022 года В Орле пенсионерка отдала миллион рублей для избавления дочери от тюрьмы за мнимое ДТП Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.





В Орле 87-летняя пенсионерка потеряла 1 миллион рублей личных накоплений, отдав его телефонным мошенникам. Женщине позвонил лже-полицейский, заявивший, что дочь орловчанки спровоцировала серьезное ДТП с пострадавшим, которому теперь требуется дорогостоящая операция, а если не оплатить хирургическое вмешательство, то девушке грозит срок. Пенсионерка отдала все, что у нее было, и только затем связалась с родственниками, которые открыли ей глаза на обман.



Сотрудники ОВД напоминают: не верьте сообщениям о том, что ваш родственник попал в беду, и для его «спасения» необходимы денежные средства. Помните, что в разговоре мошенники могут оказывать психологическое давление, однако в этом случае не нужно поддаваться панике. Необходимо прервать разговор, самостоятельно перезвонить родственникам и перепроверить полученную информацию. Полиция убедительно просит орловцев предупредить своих мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы они не поддавались на подобные провокации и не вступали в диалог с сомнительными лицами.





Артём Ежаков





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