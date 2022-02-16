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14:30, 16 февраля 2022 года 754 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 149 человек. Четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 91 201). Госпитализировано 149 человек.



Накануне выписано 334 жителя региона (всего – 73 587). Умерли четверо. С начала пандемии в области скончалось 1 695 человек.





Артём Ежаков





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