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12:25, 16 февраля 2022 года Орловские спасатели готовятся к половодью На днях прошёл смотр готовности.





Во всех района Орловской области проводятся смотры готовности сил и средств служб экстренного реагирования к весеннему половодью.

Проверяют свою готовность и специалисты Водной областной поисково-спасательной службы. У спасателей проверялось знание должностных обязанностей, основ техники безопасности и особенностей эксплуатации судов в половодье, наличие документов на право управления маломерными судами. Кроме того, оценили исправность оборудования, аварийно-спасательного снаряжения и плавсредств.



Александр Степных, начальник ПСО Водной областной поисково-спасательной службы: «Задачами поисково-спасательного отряда водного в период половодья является осуществление охраны жизни людей на водных объектах, проведение профилактических мероприятий и бесед с гражданами о весеннем половодье, а также оказание помощи терпящим бедствие на воде в случае угрозы их жизни».





Мария Семак





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