Главная » Новости



12:27, 16 февраля 2022 года Лучшие в своём деле орловцы соревнуются, чтобы попасть в национальный финал чемпионата WorldSkills Russia Для чего проводятся состязания, и что даёт участникам победа, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала руководитель регионального координационного центра движения WorldSkills Russia Наталья Автющенко.





Чемпионат WorldSkills в России проходит уже в десятый раз, а в нашем регионе - в шестой. С каждым годом количество конкурсных площадок увеличивается. Сколько их в этом году, и какие новые появились?



- Начинали мы чемпионат с 19 компетенций, и в этом году, на VI региональном чемпионате молодых профессионалов у нас уже 60 компетенций. Есть возможность принимать участие школьникам, студентам и людям в возрасте 50+. В этом году у нас появилось восемь новых компетенций, таких как агент страховой, преподавание технологии, ремонт и обслуживание автомобиля для юниоров, экспедирование грузов.



По каким специальностям, которым учат у нас в Орловской области, были победители национальных финалов?



- У нас семь победителей, одиннадцать призёров. И 14 участников имеют медальоны за профессионализм. Победители были в компетенции «Агрономия», «Реверсивный инжиниринг», «Предпринимательство», «Туризм», «Вебдизайн». А в призёры турнира, те, кто получили второе и третье место, выступали в компетенциях «Облицовка плиткой», «Реставрация произведений из дерева», «Бухгалтерский учёт». В этом году победительница V чемпионата Васькина Анастасия попала в национальную сборную России в компетенции «Ресторанный сервис». Она тренируется в данный момент, и мы будем ждать её либо на Чемпионате Европы, а если повезёт, то и на Чемпионате мира. Тем более что такой опыт у нас есть - это бронзовый призёр Чемпионата мира Шмыдов Даниил.



Со следующего учебного года в учреждениях среднего звена победители и призёры чемпионата могут не сдавать демонстрационный экзамен по специальности. А что ещё дает участие в этих соревнованиях?





- Сейчас прописывают, чтобы учащиеся могли получить оценку по результатам своих побед в национальном финале, но не региональных чемпионатов, к сожалению. Но если есть победа в национальном финале, это им засчитывается как демонстрационный экзамен. А участие это, конечно, возможность проявить себя, возможность заинтересовать работодателей и получить престижную работу.



А для чего принимают участие в чемпионате люди старшего возраста?



- Люди предпенсионного возраста, попадая на соревнования, лишний раз проявляют себя, доказывают себе, что состоялись как профессионалы. Основная мысль чемпионата это, конечно же, профориентация среди школьников. Это даёт возможность попробовать профессию в разных ракурсах. Кроме того, все компетенции чемпионата совпадают с ТОП-50 востребованных профессий - тех специальностей, которые реализуются в среднем специальном образовании. Поэтому наша первая и главная цель это популяризация рабочих профессий.



Возможно, такие чемпионаты помогут школьникам определиться с дальнейшей профессией. Будем надеяться, что текущий чемпионат пройдет удачно и у нас будут звезды.



- У нас обязательно будут звезды. Мы очень надеемся, что каждый наш победитель пройдет на национальный финал, который стартует уже в мае в Саранске.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2