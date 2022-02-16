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12:41, 16 февраля 2022 года Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает журналист Григорий Лазарев Григорий Лазарев - автор и соавтор десятков книг по краеведению.





Григорий Лазарев - один из инициаторов создания мемориала «Убитая деревня» в Урицком районе. Он сумел собрать вокруг себя единомышленников. И мемориал, действительно, получился народным. Деньги собирали всем миром. И теперь он хранит память о сожжённой фашистами в 1942 году деревне Колпачки.



По инициативе Лазарева также подготовили и провели праздник, посвященный 450-летию Судбищенской битвы. Он автор и соавтор десятков книг по краеведению. Сейчас в библиотеке имени Бунина открыта выставка, приуроченная ко дню рождения Григория Лазарева.



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Юлия Сулим





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