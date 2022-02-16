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13:30, 16 февраля 2022 года Орловский облсовет планирует расширить программу бесплатной газификации для незащищенных слоев населения Подчас некоторые жители региона не могут позволить себе провести газовую инфраструктуру на своём участке. Поправки регионального заксобрания должны исправить ситуацию.





В России продолжает действовать программа бесплатной газификации. В её рамках можно бесплатно подвести «голубое топливо» к границам домов. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населённом пункте.



Тем не менее, провести газовую инфраструктуру непосредственно в своём участке некоторым слоям населения не по карману. Помощь в таких случаях отлажена уже в 60 регионах страны. Малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам, а также другим категориям граждан там бесплатно проводят газ в дом. Подобную практику собираются применить и в Орловской области – законопроект рассмотрят на следующей сессии облсовета. Инициатором предложения стала партия «Единая Россия».

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Подвести только к дому, разводку сделать, без оборудования – это порядка 80 – 120 тысяч. Это дорого. Плюс мы знаем, сколько стоит котел, сколько монтаж, счётчик и так далее. Это примерно в 150 – 200 тысяч обходится населению. Незащищённые слои населения – инвалиды, многодетные семьи – мы обязательно им предусмотрим те льготы и ту оплату, которая необходима, чтобы в каждом доме был газ». Напомним, что заявки на участие в программе социальной газификации будут принимать весь 2022 год. В пакет нужных документов входят правоустанавливающие бумаги на здание и участок. Подать их можно через сайт единого оператора газификации и в офисах «Газпром газораспределение Орёл» и в МФЦ.





Артём Ежаков





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