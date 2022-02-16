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16:35, 16 февраля 2022 года Погода приготовит Орловщине очередную порцию льда В ближайшие дни в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. В ближайшие сутки на территории области ожидается облачность, небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя с мокрым снегом, местами гололед, гололедица. Ветер: от 8 до 13 м/с, днем: от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью: -3°С…+2°С, днем: 0°С…+5°С.



18 февраля ночью умеренные, днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью: от 8 до 13 м/с, местами порывы от 15 до 20 м/с, днем: от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем: 0°С…+5°С.



19 февраля ночью местами небольшой мокрый снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью: от 7 до 12 м/с, днем: от 8 до 13 м/с, местами порывы от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью: -4°С…+1°С, днем: 0°С…+5°С.





Артём Ежаков





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