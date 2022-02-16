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14:50, 16 февраля 2022 года

В Орловской области завершено расследование уголовного дела о краже 50 тонн комбикорма

На скамье подсудимых – трое жителей Кромского района.


В Орловской области завершено расследование уголовного дела о краже 50 тонн комбикорма, – заявили в региональном УМВД. Перед судом предстанут трое жителей Кромского района – 1982, 1981 и 1984 годов рождения. Сумма украденного комбикорма превысила 1,7 миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что один из мужчин, работая водителем в курской фирме, с февраля по май 2021 года перевозил на грузовике комбикорм востребованных сортов СПК-1 и СПК-2 из Кромского района на ферму в Курской области. Там комбикорм частично разгружался для дальнейшего хищения. Затем остаток груза разгружался на заранее подготовленном складе в Кромах и фасовался для продажи.

В жилье и машинах двух других обвиняемых силовики обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия (среди них – пистолет Макарова и винтовка Мосина), боеприпасы, 74 грамма марихуаны и 1,17 грамма амфетамина.


Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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