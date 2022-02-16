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17:10, 16 февраля 2022 года

В Орле подготовили план движения общественного транспорта в случае обильного паводка

Схему опубликовала городская администрация.


В Орле подготовили план движения общественного транспорта в случае обильного паводка. В городской администрации подчеркивают, что наводнение в областной столице не гарантировано, но, так как зима выдалось снежной, было решено перестраховаться. Карта маршрутов будет введена в случае затопления ул. Герцена и Городской, а также подъездов к Тургеневскому, Красному, Лужковскому и Октябрьскому мостам, мосту Дружбы, ул. Мостовой. С планом можно ознакомиться на сайте мэрии.

Фото из архива


Артём Ежаков


 
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