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17:10, 16 февраля 2022 года В Орле подготовили план движения общественного транспорта в случае обильного паводка Схему опубликовала городская администрация.





В Орле подготовили план движения общественного транспорта в случае обильного паводка. В городской администрации подчеркивают, что наводнение в областной столице не гарантировано, но, так как зима выдалось снежной, было решено перестраховаться. Карта маршрутов будет введена в случае затопления ул. Герцена и Городской, а также подъездов к Тургеневскому, Красному, Лужковскому и Октябрьскому мостам, мосту Дружбы, ул. Мостовой. С планом можно ознакомиться на сайте мэрии.



Фото из архива





Артём Ежаков





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