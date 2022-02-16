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18:10, 16 февраля 2022 года

Под Орлом, в селе Спас-Чекряк установлены крест и купол на строящийся храм

В этом месте служил священноисповедник Георгий Коссов.


Сегодня на храм в селе Спас-Чекряк Болховского района установили крест и купол. Перед установкой их освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. 
 
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Мы, слава Богу, заканчиваем реконструкцию этого прекрасного храма, в котором будут возноситься молитвы к Георгию Коссову за всю нашу Орловскую землю».
 
Новый временный Георгиевский храм начали строить осенью прошлого года — взамен прежнего, который обветшал. Храм расположен в месте служения и погребения священноисповедника Георгия Коссова. Со временем в селе Спас-Чекряк должен появиться постоянный каменный храм, повторяющий тот, что был в этом месте до революции.
 
Как сообщает сайт Орловской митрополии, в этом году к празднику Собора Орловских святых, который отмечается 8 сентября, в селе планируется восстановить святой источник. Проект уже готов.



Орловское Информбюро


 
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