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18:10, 16 февраля 2022 года Под Орлом, в селе Спас-Чекряк установлены крест и купол на строящийся храм В этом месте служил священноисповедник Георгий Коссов.





Сегодня на храм в селе Спас-Чекряк Болховского района установили крест и купол. Перед установкой их освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Мы, слава Богу, заканчиваем реконструкцию этого прекрасного храма, в котором будут возноситься молитвы к Георгию Коссову за всю нашу Орловскую землю». Новый временный Георгиевский храм начали строить осенью прошлого года — взамен прежнего, который обветшал. Храм расположен в месте служения и погребения священноисповедника Георгия Коссова. Со временем в селе Спас-Чекряк должен появиться постоянный каменный храм, повторяющий тот, что был в этом месте до революции. Как сообщает сайт Орловской митрополии, в этом году к празднику Собора Орловских святых, который отмечается 8 сентября, в селе планируется восстановить святой источник. Проект уже готов.





Орловское Информбюро





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