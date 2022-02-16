В Орле объявили поиски резидентов будущего индустриального парка

Приём заявок от инвесторов стартовал.

В Орле объявили о начале приёма заявок от инвесторов на размещение их производства в индустриальном парке «Новосильское шоссе». Реализация проекта началась в этом году. В него вложат свыше 800 миллионов рублей.



«Концепция создания и развития индустриального парка предполагает возможность строительства индивидуальной инфраструктуры, разработанной по требованиям инвесторов. Резидент индустриального парка получает не просто территорию, а готовую площадку с необходимыми техническими параметрами, на выгодных условиях покупки или аренды, налоговые льготы, быстрое согласование строительных и надзорных процедур, а также содействие в подборе кадров. Расположение индустриального парка на территории региональной столицы – города Орла создает удобство логистики и транспортную доступность для будущих работников предприятия», – передает региональный информационный портал.