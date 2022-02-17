В Орле готовятся к возобновлению дворового ремонта

Благоустройство придомовых территорий в этом году начнется 1 апреля.

В этом году в Орловской области отремонтируют 106 дворовых и 49 общественных территорий. В Орле работы на 32 придомовых участках пройдут с 1 апреля по 1 августа, – сообщается на информационном портале Орловской области.

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Напомним, что в 2022 году в Орловской области собираются перевыполнить федеральный план по благоустройству территорий. Минимальный показатель установлен в размере 60 придомовых и 45 общественных территорий. В регионе эти цифры хотят увеличить до 106 и 49 соответственно. В прошлом году удалось благоустроить 145 дворовых территорий, что на 60 территорий больше плана.