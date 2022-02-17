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8:15, 17 февраля 2022 года ОГУ проводит студенческую электронную ярмарку вакансий Она будет проходить 30 марта. Сбор резюме уже открыт.





Орловский государственный университет им. Тургенева в рамках форума «Твоя карьера в регионе» проводит студенческую электронную ярмарку вакансий. Она пройдёт в режиме «онлайн» 30 марта.

Сбор резюме уже открыт. Студент или выпускник может разместить резюме на платформе «Факультетус» . Резюме будет доступно не только местным работодателям, но и из других регионов. Также молодые люди смогут сами откликнуться на заманчивые для себя вакансии и получить приглашение на собеседование.





Артём Ежаков





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