В Орловской области начинается конкурсный отбор на получение субсидий в рамках проекта «Народный бюджет»

Победившие программы благоустройства получат финансирование для претворения их в жизнь. Прием заявок будет идти с 18 февраля по 29 марта.

В Орловской области с 18 февраля по 29 марта пройдёт конкурсный отбор инициативных проектов муниципальных образований на получение субсидий в рамках программы «Народный бюджет».



Напомним, что она позволяет местным жителям самим определить, что конкретно им нужно отремонтировать и построить – дороги, парки и так далее. В этом году казна программы составит 15 миллионов рублей, но возможно дополнительное увеличение этой суммы.