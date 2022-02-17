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9:24, 17 февраля 2022 года
В Орловской области начинается конкурсный отбор на получение субсидий в рамках проекта «Народный бюджет»Победившие программы благоустройства получат финансирование для претворения их в жизнь. Прием заявок будет идти с 18 февраля по 29 марта.
В Орловской области с 18 февраля по 29 марта пройдёт конкурсный отбор инициативных проектов муниципальных образований на получение субсидий в рамках программы «Народный бюджет».
Напомним, что она позволяет местным жителям самим определить, что конкретно им нужно отремонтировать и построить – дороги, парки и так далее. В этом году казна программы составит 15 миллионов рублей, но возможно дополнительное увеличение этой суммы.
Артём Ежаков