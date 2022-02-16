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19:35, 16 февраля 2022 года В Орле изучают инцидент с пенсионеркой, свыше суток пролежавшей на полу в больничной палате СК сообщил о начале доследственной проверки.





Орловский следственный комитет объявил о начале доследственной проверки после получения данных об инциденте с пенсионеркой в ООКБ.



«В одной из соцсетей размещена публикация, из которой следует, что в январе 2022 года в одном из отделений Орловской областной клинической больницы 65-летней жительнице Орловской области не надлежащим образом оказывалась медицинская помощь и уход, что привело к её падению с кровати в палате, в результате чего она не смогла подняться и свыше суток находилась на полу», – заявили в ведомстве. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Артём Ежаков





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