Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- По накатанной - в травмпункт. Кто в ответе за дорожки в парках и скверах? И сколько соли нужно высыпать на дорогу?





- Впервые в Международный конкурс допущено дерево, которого уже нет. Победить Тургеневскому дубу помогает вся Россия. Голос земляков особенно важен.





- Храм в селе Спас-Чекряке сегодня обрёл купол и крест. Строительство культового сооружения подходит к завершению.





- Льготные условия - для инвесторов. Их ждут в индустриальном парке «Новосильское шоссе».





- 25 млн рублей - на центр креативных индустрий. Он появится в Орловском институте культуры.





- «Байкальская миля» - для орловских водителей. Наш экипаж примет участие в путешествии-квесте.