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21:30, 16 февраля 2022 года "Пульс" с Еленой Литинской. 16.02.2022 - К Международному дню детей больных раком: как работает профильное отделение НКМЦ им. Круглой.

- Фонд «Содействие» получил второй президентский грант. На что планируют его потратить?

- Мониторинг ситуации с COVID-19. Что нового?

- Мёд и корица - в рубрике «Здоровье по-домашнему».











Елена Литинская





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