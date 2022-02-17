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9:52, 17 февраля 2022 года

Орловский депздрав прокомментировал инцидент с пациенткой ООКБ

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена пенсионерка, лежащая на полу в палате. По предположению автора, в таком положении женщина находилась более суток.


Департамент здравоохранения Орловской области дал официальный комментарий касательно инцидента с 65-летней пациенткой клинической больницы. 
«По указанной ситуации руководителем Департамента здравоохранения области С. С. Шуваловым еще 4 января 2022 года была осуществлена связь с родственниками пациентки. Были принесены извинения, пациентка передана на особый контроль главному врачу БУЗ ОО «ООКБ». После завершения лечения пациентка выписана на амбулаторный этап лечения. Случай был разобран на заседании врачебной комиссии. Все замечания в ведении пациентов, в том числе вопросы профилактики падений и улучшения ухода за пациентами, находящимися на стационарном лечении в медицинской организации разобраны с медицинским персоналом в целях недопущения подобных ситуаций впредь. Кроме того, на системной основе в ходе совещаний с главными врачами бюджетных учреждений здравоохранения области обсуждаются вопросы соблюдения медицинской этики и деонтологии», – заявили в областном депздраве.
Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена пенсионерка, упавшая с койки и лежащая на полу в палате. По предположению автора, в таком положении женщина находилась более суток. О проведении своих проверок уже сообщили в СУ СК и прокуратуре.



Артём Ежаков


 
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