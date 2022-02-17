В Орле средь бела дня ограбили подростка

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10:35, 17 февраля 2022 года
В Орле средь бела дня ограбили подросткаСотрудникам УМВД по горячим следам удалось вычислить подозреваемого.
Во вторник, 15 февраля, на ул. Деревообделочной в Железнодорожном районе Орла в дневное время был ограблен 17-летний подросток. Злоумышленник силой сорвал с парня браслет стоимостью порядка 900 рублей и скрылся, – сообщили в СУ СК и УМВД.
Благодаря вовремя поданному заявлению у полицейских осталась возможность отработать горячие следы, что привело к задержанию подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный молодой человек. Пострадавший юноша уверенно опознал обидчика.
В качестве одной из возможных мер наказания для фигуранта может стать лишение свободы сроком до 7 лет.
Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области
Артём Ежаков