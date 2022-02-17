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11:15, 17 февраля 2022 года Под Орлом молодой водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими детьми Авария произошла накануне в деревне Образцово.





Накануне утром на ул. Школьной в деревне Образцово Орловского района 18-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся c Hyundai Santa Fe, который затем врезался в снежный вал. В иномарке пострадали два пассажира – мальчики 2012 и 2014 годов рождения.



Как сообщили в региональном УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области произошло 15 ДТП, среди которых, три человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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