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11:50, 17 февраля 2022 года 729 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 129 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 91 930). Госпитализировано 129 человек.



Накануне выписано 325 жителей региона (всего – 73 912). Умерли пятеро. С начала пандемии в области скончалось 1 700 человек.





Артём Ежаков





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