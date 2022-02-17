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11:53, 17 февраля 2022 года

Ковидное отделение орловского тубдиспансера заполнено почти полностью

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала заместитель главного врача Орловского противотуберкулезного диспансера по медицинской части Юлия Киселева.


 Какая актуальная ситуация в вашем стационаре с COVID-19. Сколько коек заполнено, сколько свободно?

- В настоящее время наше ковидное отделение, к сожалению, заполнено полностью. На девяноста койках находится девяносто пациентов, и сколько выписываем пациентов, столько же и поступают.

Какова клиническая картина и степень тяжести поступающих пациентов?

- В настоящее время большинство пациентов поступающих и находящихся в стационаре, находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжёлых пациентов, слава богу, единицы. Если в предыдущую волну у нас реанимационные койки были заполнены полностью, и была потребность в еще большем их количестве, то сейчас реанимация у нас практически не заполнена. На прошлой неделе были дни, когда в реанимации не находилось ни одного пациента. Все пациенты находятся в общих палатах, им достаточно кислорода в объеме до 15 литров, держат сатурацию пациенты, на фоне лечение - улучшаются. И можно аккуратно говорит, что течение этой разновидности коронавируса более благоприятное.

Изменилось ли течение заболевания? Какие симптомы преобладают, и какие уже не встречаются?

- В настоящее время чаще всего мы видим температурные реакции, то есть подъём температуры всё-таки остаётся характерной чертой коронавирусной инфекции, мы видим жалобы на кашель и на проблемы с голосом - ларингиты, осиплость, что связано с поражением верхних дыхательных путей. Практически не встречаются сейчас симптомы потери обоняния, диареи - тех, которые были характерны для предыдущих штаммов.

По каким признакам вы различаете штаммы ковида?

- Штамм «омикрон» - как прогнозировали, так и случилось - обладает просто феноменальной способностью к распространению и к передаче. Факт общения с пациентом, у которого ковид, гарантирует заболевание. И среди наших медицинских работников небывалый всплеск заболеваемости. После новогодних праздников на больничный у нас ушло больше 40 человек, это больше десяти процентов общего персонала, а если брать медицинский, то это больше двадцати процентов. Цифры большие, но все-таки мы ограничиваемся амбулаторным течением, острой респираторной симптоматикой, редко переходит заболевание в развитие пневмонии, и сотрудники в течение 10-14 дней возвращаются на работу.

Как вы считаете, долго ли нам ещё жить в условиях пандемии?

- Пока, судя по уровню госпитализаций, по заполненности коек, говорить о том, что идёт снижение заболеваемости, ещё рано. Амбулаторный всплеск был в январе, сейчас мы видим попадание в стационар, идёт всплеск госпитализаций. Но будем надеяться, что в ближайшее время всё пойдёт на спад. Пока говорить об этом ещё рано.


Елена Литинская


 
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