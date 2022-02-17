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12:23, 17 февраля 2022 года

Беспокоят коллекторы - обращайтесь к судебным приставам

За 2021 год в региональное ведомство пожаловались 146 орловцев, в 28-ми случаях были выявлены нарушения в работе кредиторов.


Судебные приставы помогут разобраться с навязчивыми коллекторами. Подобную помощь получил житель Орла Александр Александров. Мужчина, занимая руководящую должность, по мнению кредиторов, должен был быть ответственным за своего подчиненного, который был задействован в некоторых финансовых разбирательствах. Коллекторы звонили даже в ночное время. Орловец мириться с этим не стал, а написал жалобу на официальном сайте управления судебных приставов.

Александр Александров, житель г. Орла: «Жалоба была незамедлительно принята в производство, были детально изучены все обстоятельства, всё рассмотрено, собрана доказательная база, и в результате виновное лицо было привлечено к административной ответственности».



Юлия Опанасюк


 
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