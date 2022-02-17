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13:00, 17 февраля 2022 года Перед сотрудниками орловского «Дормаша» погасили многомиллионные долги по зарплате Свои «кровные» получили 439 рабочих обанкротившегося предприятия. Всего им выплатили 8,6 миллиона рублей.





В ходе совместной работы прокуратуры, органов исполнительной власти и депутатского корпуса была погашена зарплатная задолженность перед 439 работниками обанкротившегося завода «Дормаш». Всего им выплатили 8,6 миллиона рублей, – заявили в надзорном ведомстве.



Также в прокуратуре напомнили, что в данный момент в Заводском райсуде рассматривается дело о растрате имущества завода и пособничестве в ней. В преступлениях обвиняются бывший арбитражный управляющий предприятия и трое его подельников.





Артём Ежаков





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