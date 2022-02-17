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15:35, 17 февраля 2022 года В Орле задержали серийного похитителя сетевых кабелей Предполагается, что он причастен к четырем эпизодам краж проводов интернета в Советском районе.





В Орле установили подозреваемого в краже почти трехсот метров интернет-кабеля из многоквартирных домов в Северном районе Орла. Ранее судимого 40-летнего мужчину задержали на выходе из подъезда дома на ул. Жилинской. О преступлении полицейских оперативно уведомил провайдер. Позднее сыщики связали с фигурантом еще три аналогичных эпизода.



Всего мужчина успел срезать почти 300 метров кабеля. Ущерб превысил 40 тысяч рублей. Некоторую часть похищенного удалось найти, поиск остальных проводов продолжается. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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