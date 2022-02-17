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13:45, 17 февраля 2022 года

В Орле медикам помогают студенты-иностранцы

С некоторыми из них встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


«Омикрон»-волна сильнее всего накрыла поликлиники. Поток пациентов и количество вызовов врачей увеличилось в несколько раз. Именно поэтому в первичном медицинском звене рады любой помощи.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «В четвёртую волну у нас был пик до тысячи человек под наблюдением, сейчас это практически 3 тысячи человек. Помимо того, что этих людей мы должны посетить, им нужно довезти лекарства и провести ПЦР-тестирование».

Если брать ПЦР-тесты разрешено лишь людям с медицинским образованием, то сообщать по телефону о результатах могут и студенты. Как признаются медики, без волонтеров в нынешней ситуации не справиться.

Анна Минеева, волонтёр-медик: «Очень много звонков, бывает - трубку снимаю, только кладу, и сразу вызов. Я помогаю регистраторам, потому что очень большая загруженность медперсонала, очень много людей приходит, и я вызвалась помогать».

Помощники нужны практически везде. Многие врачи замещают больных коллег на других участках и работают без медсестер. Выручают волонтёры-медики: забирают результаты анализов, выписывают рецепты, ведут медкарты.

40 участков, больше 30 специалистов. Каждому на приём нужно собрать и подготовить карты пациентов. Работы для волонтёров хватает. Даже студенты-иностранцы подключились.

Асмаа Чемчам, волонтёр-медик (Алжир): «Как будущие врачи мы должны помочь, и неважно какая страна».

На телефонах студенты-иностранцы, конечно, не дежурят, но отнести больным лекарства и помочь в регистратуре - всегда пожалуйста.

В отличие от девушки из Алжира, гражданин Йемена Ашраф Алдорий по-русски говорит с трудом, но от оказания посильной помощи не отказывается. В регистратуре поликлиники № 2 его хорошо знают и уверяют, что с работой он справляется не хуже других волонтёров-медиков.

Ашраф Алдорий, волонтёр-медик (Йемен): «Мне нравится помогать людям. И уже четыре года я работаю волонтёром-медиком. Помогаю в больнице, поликлинике, в доставке лекарств».

Ашраф отнес лекарства уже многим. Иногда приходится посетить до 20 адресов в сутки. Только в поликлинике № 2 на учёте - больше трёх тысяч больных коронавирусом.


Татьяна Тимохина


 
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