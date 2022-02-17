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14:40, 17 февраля 2022 года

В Орле снова обсуждают повышение тарифа на содержание жилья

Мэрия Орла немного снизила отклоненное ранее предложение.


В Орле снова обсуждается вопрос повышения тарифа на содержание жилья для собственников и нанимателей в многоквартирных домах без УК. Напомним, что несколькими неделями ранее городской совет отклонил предложение мэрии – 15,92 руб. за квадратный метр, что на 9,9% больше, чем сейчас. Новый вариант несколько меньше – 15,80 руб. за квадратный метр. Это устроило депутатов профильного комитета, окончательное решение предстоит закрепить на сессии совета.

Подчеркивается, что за собственниками квартир в домах, где есть УК, остается право самостоятельно установить размер платы на содержание жилья на общем собрании.


Артём Ежаков


 
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