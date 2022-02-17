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15:55, 17 февраля 2022 года В Орловской области снова приостановили ночную работу клубов и баров Ночную жизнь оставили под запретом до 24 февраля включительно.





В Орловской области решением оперштаба по COVID-19 минимум до 24 февраля включительно снова приостановлена работа заведений общепита и ночных клубов во временном отрезке с 23:00 до 6:00. Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов, а также придорожных кафе, работающих вдоль федеральных трасс. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что в случае стабильности эпидобстановки ограничения будут сняты после указанного срока.





Артём Ежаков





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