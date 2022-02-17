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15:54, 17 февраля 2022 года В Орловской области в пилотном режиме заработала единая система диспетчеризации скорой помощи Об этом заявил глава регионального депздрава Станислав Шувалов на заседании профильного комитета заксобрания.





В Орловской области заработала единая система диспетчеризации скорой помощи, – заявил на заседании профильного комитета заксобрания глава регионального депздрава Станислав Шувалов. Сейчас в пилотном режиме по проекту работают Орёл, Орловский муниципальный округ, а также Покровский и Свердловский районы. Во всех остальных районах области прошло необходимое обучение. Как подчеркнул чиновник, работа ведётся с апреля прошлого года.



Также в регионе работают над усилением бригад скорой медицинской помощи. Сейчас нормативами предусмотрена одна карета на 10 тысяч населения.



Система единой диспетчеризации скорой помощи позволяет направить к пациенту, находящемуся в одном районе, свободных медиков из другого. О создании такой системы заговорили с новой силой после ситуации со смертью женщины в Хотынецком районе, которая скончалась до приезда врачебной бригады. Трагедия произошла в начале этого года.





Артём Ежаков





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