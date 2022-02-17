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15:59, 17 февраля 2022 года В Орле депутаты горсовета отказали администрации города в сдаче парка Победы в концессию Такое же решение вынесено и в отношении необлагороженного сквера на улице Приборостроительной.





Дальнейшие планы развития парка Победы в Орле включали концессионные соглашения – развития территории за счёт инвестора с условием использования последним объекта для личной выгоды. В рамках второго этапа работ планировалось обновление 12 гектаров парка ближе к Орлику.



Накануне вопрос передачи парка Победы в концессию обсуждался на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности. Власти областного центра таким образом предполагали разгрузить бюджет - передав содержание объектов концессионерам. Напомним, что прежде, этот вопрос прокомментировала прокуратура и контрольно-счётная палата - они усмотрели в предложении мэрии Орла коррупционную составляющую. К их мнению городские депутаты и прислушались.



Василий Новиков, председатель Орловского городского Совета народных депутатов: «Концессионер может сам заявиться в администрацию и решить вопрос концессии. Не в таком формате, который сейчас, а просто немного вперёд. Депутатский корпус в любом случае будет рассматривать и визуализацию, и картинки, и само концессионное соглашение, и внешний облик парка в том числе. Но - в будущем».

Однако депутаты горсовета приняли положительное решение в отношении других объектов. Дано разрешение отдать в эксплуатацию инвесторам 11 котельных, теплосеть и киноконцертный зал «Юбилейный».





Антон Киселёв





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