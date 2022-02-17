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16:11, 17 февраля 2022 года С 21 февраля в Орловской области возобновится плановый прием узких специалистов в медучреждениях Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





С 21 февраля в Орловской области возобновляется плановый прием узких специалистов в медучреждениях. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. Напомним, врачей вывели на работу с пациентами с симптоматикой ОРВИ в конце января.



Медицинским работникам амбулаторно-поликлинических учреждений запрещен вызов больных с СOVID-19 в учреждения для осмотра врачом и назначения лечения.





Артём Ежаков





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