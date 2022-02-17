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15:57, 17 февраля 2022 года В Орловской области 86 малых населённых пунктов недоступны для оказания первичной медико-санитарной помощи Речь идёт о деревнях с населением менее ста человек.





86 населённых пунктов Орловской области, где проживают менее 100 человек, недоступны для оказания первичной медико-санитарной помощи по нормативам Минздрава по состоянию на 1 июля 2021 года. Это прозвучало на заседании профильного комитета облсовета. Основной причиной был назван дефицит кадров в фельдшерско-акушерских пунктах.





Артём Ежаков





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