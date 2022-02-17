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15:59, 17 февраля 2022 года 131 домовладение в Орловской области попадает под льготы социальной газификации Напомним, что региональное заксобрание планирует расширить программу бесплатного подведения «голубого топлива».





В Орловской области насчитали 131 домовладение, попадающее под льготы при участии в программе бесплатной газификации. Региональное заксобрание планирует расширить проект – сейчас «голубое топливо» могут подвести лишь до границ участка, а само подключение ложится на плечи хозяина земли, но подчас некоторые жители региона не могут себе этого позволить. Поправки должны помочь исправить ситуацию.



«Ориентировочная стоимость газификации в пределах земельного участка на одно домовладение: бюджетный вариант — 51 тысяча рублей, вариант средне востребованный — 62,5 тысячи рублей. Оказание дополнительных мер соцподдержки, направленных на финансирование работ по проведению газопровода внутри земельного участка и покупки газового оборудования для отдельных категорий граждан, за счёт средств бюджета Орловской области по минимальному варианту предварительно составит 6 миллионов 681 тысячу рублей, по средне востребованному варианту — 8 миллионов 187 тысяч 500 рублей», – заявил глава профильного регионального департамента Григорий Шайкин. «Ориентировочная стоимость газификации в пределах земельного участка на одно домовладение: бюджетный вариант — 51 тысяча рублей, вариант средне востребованный — 62,5 тысячи рублей. Оказание дополнительных мер соцподдержки, направленных на финансирование работ по проведению газопровода внутри земельного участка и покупки газового оборудования для отдельных категорий граждан, за счёт средств бюджета Орловской области по минимальному варианту предварительно составит 6 миллионов 681 тысячу рублей, по средне востребованному варианту — 8 миллионов 187 тысяч 500 рублей», –

Напомним, что заявки на участие в программе социальной газификации будут принимать весь 2022 год. В пакет нужных документов входят правоустанавливающие бумаги на здание и участок. Подать их можно через сайт единого оператора газификации и в офисах «Газпром газораспределение Орёл» и в МФЦ.





Артём Ежаков





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